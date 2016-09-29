Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün paylaştığı verilere göre, Denizli'de son deprem bugün merkez üssü Pamukkale olan saat 12.59’da 2.5 büyüklüğünde meydana gelirken, yine Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilere göre, 26 Eylül’den bu yana büyüklüğü 1.7 ile 4.2 arasında değişen toplam 49 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem sarsıntıları herhangi bir can veya mal kaybına yol açmazken, çevrede bulunan il ve ilçelerden de hissedildi. Depremle ilgili vatandaşlar korktuklarını belirtirken, depremle alakalı herhangi bir hazırlığın yapılmadığını söylediler.

Medeni Topaloğlu