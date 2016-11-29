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Denizli ve Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Denizli ve Manisa'da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli ve Manisada uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

29 Kasım 2016 20:15

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Denizli ve Manisa'da eş zamanlı olarak, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon eş zamanlı olarak, Denizli'nin Karşıyaka Mahallesi'nde A.G., D.G., M.A., G.A. ve İ.K. ile Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde M.G., E.K., B.Y. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda 2 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 695 lira paraya el konuldu. Açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: 9 gözaltı, Denizli ve Manisa, uyuşturucu operasyonu


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