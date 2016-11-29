Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Denizli ve Manisa'da eş zamanlı olarak, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon eş zamanlı olarak, Denizli'nin Karşıyaka Mahallesi'nde A.G., D.G., M.A., G.A. ve İ.K. ile Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde M.G., E.K., B.Y. ve A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda 2 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 695 lira paraya el konuldu. Açıklamada, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Medeni Topaloğlu