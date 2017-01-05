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Denizli’de 15 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen Afganistan uyruklu 15 göçmen yakalandı.

Denizlide 15 Afgan uyruklu göçmen yakalandı

05 Ocak 2017 11:09
Denizli’de 15 Afgan uyruklu göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesi Halk Caddesi'ndeki bir apartmana ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Apartmanın beşinci katındaki bir daireye gelen polis ekipleri, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, göçmenleri ifadeleri alınmak üzere Yabancılar Büro Amirliğine götürdü. 

Yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine götürülme bahanesiyle kişi başı bin dolar ödediği belirtilen göçmenlerin, İran üzerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı yakınlarından Türkiye'ye geldikleri, Van ve Antalya'da bir süre kaldıkları belirlendi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: afgan, göçmen


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