Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapılan kasım ayı 2’nci birleşimi toplantısında Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin 2017 yılı bütçeleri görüşüldü. Mecliste 19 ilçenin bütçeleri karara bağlandı.

Yapılan oylamanın ardından Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 hizmet hedeflerinin açıklandığı performans raporu oylanarak, kabul edildi. Başkan Zolan, “Bizler Denizli’de, siyaset dahil hiçbir fark gözetmeden 19 ilçenin tamamına hizmet ediyoruz. Tüm ilçelere ne eksiği ne ihtiyacı varsa ona göre plan ve projeler hazırlayıp dertlere derman oluyoruz” dedi.

Denizli’nin çehresini değiştirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Bizim belediyecilik anlayışımızda ayrımcılık değil, kapsayıcılık vardır. Ekibimle ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Denizli için ‘Bir fazla ne eser bırakabiliriz?’ diyerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 2019’a kadar Denizlimizin alt ve üst yapı, ulaşım, yeşil alan gibi bir eksiği kalmayacak. Kent merkezinde ne varsa ilçeler de aynı standartlara kavuşacak” diye konuştu.

Zekican Şenkaya