Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Ocak 2017 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı Silahlı Yağma olayı ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, ilk olayla ilgili 7 ikinci olayla ilgilide 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis gözaltına alınan 10 şüpheli ile birlikte silahlı yağma olaylarında kullanılan 2 adet kuru sıkı tabanca ile yağmaya konu malzeme ve paraları ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından Adli Mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.