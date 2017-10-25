Diğer
Kategoriler

Denizli’de 200 polisle asayiş uygulaması: 8 gözaltı

Denizli’de, Sevindik, Karşıyaka mahallelerinde 200 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 8 kişi gözaltına alınırken, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Denizlide 200 polisle asayiş uygulaması: 8 gözaltı

25 Ekim 2017 23:54

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim, Asayiş, Yunus, KOM ve Trafik ekiplerince, geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Pamukkale ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi ile Merkezefendi ilçesindeki Sevindik mahallesindeki uygulamaya, Narkotim, Asayiş, Yunus, KOM ve Trafik ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 ekip, toplamda ise yaklaşık 200 polis katıldı. Uygulamada, polis ekipleri şahısları durdurarak, kimlik sordu, araçlar didik didik aradı. Durdurulan sürücüler ise alkol kontrolünden geçirildi.

Uluslararası korumalı olan Afganlı ve İranlı uyruklu ile geçici korumalı olan Suriyeli vatandaşların yasal olarak kalışları, yasal izin ve yol belgeleriyle dolaşmaları konusunda sorgulama yapıldı. İki etap şeklinde yapılan uygulama 2.5 saat sürdü. Uygulamada, toplam 140 şahıs, 56 araç sorgulandı. 1 kişide ruhsatsız av tüfeği bulunurken, Kabahatler Kanununa muhalefetten hakkında işlem yapıldı. 7 yabancı uyruklu şahıs ile üzerinde 15 gram esrar bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.  

Medeni Topaloğlu - Bayram Coşkun

Etiketler: asayiş uygulaması, Denizli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç