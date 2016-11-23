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Denizli’de 28 FETÖ’cü tutuklandı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 28’i tutuklandı.

Denizlide 28 FETÖcü tutuklandı

23 Kasım 2016 11:18

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye maddi destek sağladıkları ileri sürülen iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 zanlıdan 29’u adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında 4 hafta önce düzenlenen operasyonda da 89 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 33’ü cezaevine gönderilmişti. Denizli’de tutuklu sayası 61’e yükseldi.

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Fetullahçı terör örgütü


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