Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye maddi destek sağladıkları ileri sürülen iş adamlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 zanlıdan 29’u adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 28’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında 4 hafta önce düzenlenen operasyonda da 89 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 33’ü cezaevine gönderilmişti. Denizli’de tutuklu sayası 61’e yükseldi.