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Denizli’de 30 şirkete kayyum atandı

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 30 şirkete kayyum atandı.

Denizlide 30 şirkete kayyum atandı

18 Ekim 2016 13:35

Denizli’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında FETÖ’den tutuklu ve firarilerin de bulunduğu 23 iş adamına ait 30 şirkete Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla kayyum atandı. Tutuklu ve firari şüphelilerin de aralarında bulunduğu 23 iş adamına ait 30 şirkete, savcılık talebi doğrultusunda mahkemenin aldığı kararla kayyum atamalarının gerçekleştirdiği belirtildi.

İş adamlarının FETÖ ile bağlantılarının kesinleşmesi durumunda şirketlerin satışa çıkarılacağı, bağlantısı bulunmadığı durumda ise sahiplerine devredileceği belirtildi.

Medeni Topaloğlu 

Etiketler: Denizli, kayyum


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