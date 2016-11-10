Denizli’nin Acıpayam, Çal, Çivril ve Buldan ilçelerinde yaşanan kuduz vakaları yetkilileri harekete geçirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son günlerde Ege Bölgesi’nde kuduz vakası olaylarının görüldüğü ve Denizli’de de 4 ilçede kuduz hastalığının görüldüğü bildirildi. Açıklamada, 4 ilçede kuduz hastalığına yönelik çalışma başlatıldığı ve aşılama yapıldığı belirtildi. Kuduz hastalığının tehlikeli bir hastalık olduğu ve insanlara da bulaşabileceği kaydedilen açıklamada, kuduz vakalarının büyük çoğunlukla rakun, kokarca, yarasa, tilki ve çakal gibi yabani hayvanlarda rastlandığı belirtildi. Evcil hayvanlarda ise daha sık kedi, köpek ve sığırlarda görüldüğü kaydedildi.

Bir hayvan tarafından ısırılan vatandaşların mutlaka sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiği belirtildiği açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Kuduz veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan bir kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Isırık bölgesi bol sabunlu su veya antiseptik solüsyonlar ile temizlenmelidir. Yaraların yıkanması ile bulaşık bölgedeki virüslerin yarısı yara bölgesinden uzaklaştırılmış olur. Bugün insanlarda hiçbir yan etki göstermeyen kuduz aşıları uygulanmaktadır. Isıran kuduz şüpheli hayvan derhal veteriner hekime gösterilmelidir. Hükümet veteriner hekimi ısıran hayvanı on gün süreyle gözetim altına alacaktır. Gözetim süresinde ölen hayvanın başı laboratuvara gönderilerek kuduz olup olmadığı belirlenecektir."

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ