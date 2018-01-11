Denizli’de 4 iş yerinin kül oldu

Yangın, dün saat 22.00 sularında Denizli’nin Merkeefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi eski arı kiremit fabrikasındaki iş yerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskihisar mahallesindeki eski arı kiremit fabrikasında Osman Balkan’a ait çelik kapı üretimi yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın yandaki faaliyet gösteren halı yıkama dükkanına sıçradı. Alevlere dönen yangın daha sonra yandaki diğer iki dükkana daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın nedeniyle, iş yerlerinin çatıları çöktü, makineler ve iş yerleri malzemeleri kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 4 iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangın büyüyünce takviye itfaiye ekipleri istendi, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangına 14 araçla 35 itfaiye eri müdahale etti.

“Mahsur kalan köpek kurtarıldı”

Çıkan yangın nedeniyle halı yıkama işi yapan bir dükkan çalışan Nejdet Çil’e ait ‘pitbul’ cinsi köpek mahsur kaldı. İtfaiye köpeği kurtarmak istedi ancak, köpeğin itfaiye erlerine saldırdı. Bunun üzerine köpeğin sahibi Çil, iş yerine girerek köpeği kurtarmak istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri Çil’e, itfaiye elbisesi giydirerek, güvenliği sağladıktan sonra köpeği kurtarmaya gitti. İtfaiye yardımıyla köpeği bulunduğu yerden kurtaran sahibi Çil, onu kucağına alarak dumanlar içinden kurtardı. Bunun üzerine herkes derin bir nefes aldı.

“Yangın çıkış sebebi araştırma sonucu belli olacak”

Yangın ile ilgili açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, “Yangınımız Eskihisar Mahallesinde başladı. Olay yerine ekpilerimiz vardıktan sonra takviye ekiplerimiz de intikal etti. 14 aracımız, 35 personelimiz olaya müdahale etti. daha sonra içerde mahsur kalan bir köpeğimiz vardı, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak sahibi ile birlikte sağ bir şekilde kurtardık. Akabinde şuan arkadaşlar soğutma çalışmalarına devam ediyor. 4 işletmemiz zarar gördü, herhangi bir can kaybımız yok, maddi hasar mevcut. Arkadaşlarımız çıkış sebebi ile ilgili araştırmalara devam edecek” dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun