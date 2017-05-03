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Denizli'de 5 ay önce kaybolan adamın cesedini çoban buldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 5 ay önce kaybolan yaşlı adamın cesedi Dalaman Çayı kenarında çoban tarafından bulundu.

Denizlide 5 ay önce kaybolan adamın cesedini çoban buldu

03 Mayıs 2017 09:51
Denizli'de 5 ay önce kaybolan adamın cesedini çoban buldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar, 16 Ocak’ta evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Durumun haber verilmesi üzerine Dalaman Çayı'nda aramalar yapılmış ve 74 yaşındaki adamın bulunması için AFAD, jandarma, itfaiye ve Muğla’dan deniz polisleri getirilmişti. Günlerce süren aramalar sonunda Acar’dan haber alınamamıştı.

Dalaman Çayı kenarında dün koyun otlatan Ahmet Yatkın, köpeklerinin bir noktada toplanmasında şüphelenerek bölgeye gittiğinde cesetle karşılaştı. Ahmet Yatkın’ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cesedin yaklaşık 5 ay önce kaybolan Mehmet Ali Acar’a ait olduğu tespit edildi.

Acar’ın cesedi incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Yunus Bayraktar
 

Etiketler: ceset, çoban, Denizli


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