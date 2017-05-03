Denizli'de 5 ay önce kaybolan adamın cesedini çoban buldu

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Çakır Mahallesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Ali Acar, 16 Ocak’ta evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Durumun haber verilmesi üzerine Dalaman Çayı'nda aramalar yapılmış ve 74 yaşındaki adamın bulunması için AFAD, jandarma, itfaiye ve Muğla’dan deniz polisleri getirilmişti. Günlerce süren aramalar sonunda Acar’dan haber alınamamıştı.

Dalaman Çayı kenarında dün koyun otlatan Ahmet Yatkın, köpeklerinin bir noktada toplanmasında şüphelenerek bölgeye gittiğinde cesetle karşılaştı. Ahmet Yatkın’ın durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından cesedin yaklaşık 5 ay önce kaybolan Mehmet Ali Acar’a ait olduğu tespit edildi.

Acar’ın cesedi incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yunus Bayraktar

