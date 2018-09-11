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Denizli'de 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Denizli'de 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi
Denizli'de 68 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

FETÖ/PDY'nin Denizli'deki finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik davada 20'si tutuklu olmak üzere 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkemeye sunulan belgeler ve dijital materyallerle ilgili savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti. Daha sonra esas hakkında mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 4 sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanık ve avukatların tahliye taleplerini alan mahkeme heyeti, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre verilmesine, firari olan 14 sanığın bir dahaki celsede yakalanmadığı takdirde dosyalarının ayrılmasına, tutuklu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi. 

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