Denizli'de 9 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinin Karaman, Sırakapılar, Merkezefendi mahalleleri ile Pamukkale ilçesinin Atalar, Fesleğen ve Mehmetçik mahallelerindeki bazı iş yerlerinde meydana elen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Behçet T. olduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. 24 Aralık’ta düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 ayrı suç dosyasından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Behçet T., 8 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Medeni Topaloğlu

