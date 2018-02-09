Denizli'de apart ve yabancı uyruklu vatandaş denetimi

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gündüz yapılan denetimlerde 8 apart denetlendi. Gerekli bildirimlerde bulunmayan apart sahiplerine toplam 59 bin 423 TL idari para cezası kesildi. 4 bölgede yapılan sorgulamalarda ise aranan bir kişi yakalandı.

Gece yapılan denetimler ise 8 apart ve 13 umuma açık işyeri denetlendi. Bildirimlerde bulunmayan apart sahiplerine 29 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde giriş belgesi olmayan 18 kişi, vize ihlalinden 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Yabancı uyruklu bir kişiden ise esrar maddesi yakalandı. Oturma izni bulunmayan 11 yabancı uyruklu kişiye de tebliğde bulunuldu. Bir işyerine yapılan denetimde, kapalı mekanda sigara içirdiği tespit edilirken, kapalı alanda sigara içen 2 kişiye de 228 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler de, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden aranması bulunan bir kişi yakalandı.

Gökten Ceylan - Bayram Coşkun