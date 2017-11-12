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Denizli'de 'araç geçişine yasak' olan trafiğe açık köprü bilmecesi

Denizli İl Özel İdaresi döneminde çürük raporu olduğu için trafiğe kapatılan Sarayköy ilçesi Tosunlar Köprüsü, 3 yıldır giriş ve çıkışındaki 'araç geçişi yasaktır' uyarısına rağmen kullanılmaya devam ediyor. Köprüden geçen ağır tonajlı araçlar ise adeta faciaya davetiye çıkartıyor.

Denizlide araç geçişine yasak olan trafiğe açık köprü bilmecesi

12 Kasım 2017 13:01


Denizli İl Özel İdaresinin kapatılmadan önceki 2014 yılının Ocak ayında aldığı karar ile Sarayköy ilçesinde bulunan Tosunlar Köprüsü güvenlik nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştı. Dönemin Denizli İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Gürlesin, Sarayköy ile Buldan ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda bulunan Tosunlar Köprüsü'nün, yeterli taşıyıcı kapasiteye sahip olmaması nedeniyle taşıt geçişine yasak olduğunu açıklamıştı. Gürlesin, köprünün her iki tarafına yerleştirilen "Can ve mal güvenliği açısından ağır taşıtların bu köprüden geçmesi tehlikeli ve yasaktır" yazılı levhalarla ilan ettiklerini bildirmiş, Buldan Kavşağının da bitmesiyle köprünün kapatılması gündeme alınmıştı. Çürük raporu sebebiyle insanların hayatını tehlikeye atmamak açısından beton bloklarla trafiğe kapatılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Özel idare 3 yıl önce kapandı, köprüde trafik işliyor

2014 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından İl Özel İdarenin kapatılması sonrası yasağa uyan kalmadı. Aradan geçen 3 yıla rağmen çürük raporu bulunan köprü trafiğe kapatılmazken, araç geçişlerinde kısıtlama olmadı. Otomobillerin yanı sıra ağır tonajlı kamyonlar tarafından da kullanılan köprü adeta faciaya davetiye çıkarıyor.

Bayram Coşkun

 

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