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Denizli'de bir binada yangın çıktı!

Denizli Merkezefendi ilçesinde nakliye deposu olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. İçerisinde odun, araç lastiği ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Denizlide bir binada yangın çıktı!

02 Eylül 2018 16:59
 

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