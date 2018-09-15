Denizli'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın üçüncü katındaki daireyi kiralayan 3 Afganistan uyruklu kişi ev sahiplerinin ölü bulduklarını ileri sürerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. Üç kiracısıyla birlikte yaşadığı iddia edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.