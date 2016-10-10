Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt elemanlarının kendi aralarında kullandığı şifreli haberleşme sistemi ‘ByLock’ kullandığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Pamukkale Üniversitesi’nde görevli 19 akademisyen ve memur gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda CD, evrak ve yayına el konularak, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ