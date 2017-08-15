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Denizli'de ByLock operasyonu: 18 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonlar çerçevesinde örgütün haberleşme sistemi ‘Bylock’u kullandığı iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Denizlide ByLock operasyonu: 18 gözaltı

15 Ağustos 2017 17:15

Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Denizli merkez, Buldan ve Güney ilçelerinde ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda ‘Bylock’ kullandıkları tespit edilen 21 kişiden 18’i gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, müftülük ve belediye çalışanlarının olduğu öğrenildi. Ev ve iş yerlerinde arama yapılan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Etiketler: Bylock, Denizli


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