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Denizli’de cezaevinde yangın

Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan cezaevinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Denizlide cezaevinde yangın

31 Aralık 2017 18:49

Yangın, saat 16.30 sularında Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi Sanayi sitesinde bulunan Çal Cezaevinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, B Tipi Kapalı Cezaevi'nin idari kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 40 mahkumun kaldığı bölümde, 2 mahkumun dumandan etkilendiği ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer mahkumlar ise jandarma ekipleri tarafından Çal Spor Salonu'na götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu-Bülent Çakır
 

Etiketler: Denizli, yangın

 

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