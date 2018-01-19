Denizli’de cip otomobile çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ümit Kaba idaresindeki 09 YS 509 plakalı cip, Merkezefendi ilçesi Kumkısık mevkiinde Ulaş Yayla’nın kullandığı 20 V 1334 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle cip, bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü araçta sıkışınca vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan ve bacağı kopan cipin sürücüsü Kaba, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler Kaba ve Yayla ile otomobilde bulunan Yılmaz Tekin, sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazada bacağı kopan Ümit Kaba, hastanedeki müdahalenin ardından İzmir'e sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu

