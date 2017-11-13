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Denizli’de dilenci operasyonu

Merkezefendi Belediyesi, dilenci operasyonu düzenledi.

Denizlide dilenci operasyonu

13 Kasım 2017 17:54

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe içinde ve özellikle cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan dilenciler arasında çocuklarında olması dikkat çekti. Dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulandı. Üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu. Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu kişileri 444 86 62 numaralı çağrı merkezine bildirmesini istedi.  

 

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