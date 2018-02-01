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Denizli'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir apartmanda, doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada ilk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Denizlide doğalgaz patlaması: 2 yaralı

01 Şubat 2018 20:45

Olay, Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenilen olayda, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, doğalgaz patlaması

 

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