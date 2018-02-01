Denizli'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Olay, Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre 2 kişinin yaralandığı öğrenilen olayda, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Medeni Topaloğlu