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Denizli’de ‘dur’ ihtarına uymayan drone'lu şüpheli tutuklandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, dur ihtarına uymayan şüpheli, silah, drone ve çok sayıda mermi ile yakalandı. Çok sayıda suçtan kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilen şahıs tutuklandı.

Denizlide dur ihtarına uymayan dronelu şüpheli tutuklandı

23 Ağustos 2017 12:59

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde kontrol yapan polis ekipleri, bir araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, otomobilinden indikten sonra polise mukavemet göstererek kaçmaya çalıştı.

Kovalamacanın ardından yakalanan şahsın kimlik sorgusunda ‘gasp, adam yaralama’ gibi birçok suçtan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin 600 TL para cezası bulunan Emrah A. (34), olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 1 ruhsatsız silah, 2 adet dolu şarjör ve silaha ait 57 adet mermi, bir miktar para ve drone kamera ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan Emrah A., tutuklanarak Denizli T Tipi Kocabaş Cezaevine gönderildi.
Öte yandan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün şahsın yakalanması için özel ekip oluşturduğu ve 5 aydır takip ettiği öğrenildi. Şahsın Denizli ve İzmir’de silahlı kavgaya karıştığı da ortaya çıktı.  

Medeni Topaloğlu
 


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