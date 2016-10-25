Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Mahallesi'nde, 3 eşeğin başıboş halde gezdiği ve çevreye zarar verdiği ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği ekipleri, olay yerine hareket etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yakalanan eşekler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği veterinerleri tarafından muayene edildi. Ekipler, eşeklere yem vererek besledi.

Yakalanan eşeklerden ikisinin gebe olduğu ifade edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bakım altına alınan hayvanların sahipleri araştırılıyor.

Medeni Topaloğlu



