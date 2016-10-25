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Denizli'de 'eşek' operasyonu

Denizli’de, belediye bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Kliniği, vatandaşların ihbarı üzerine başıboş halde gezen eşeklere yönelik operasyon düzenledi.

Denizlide eşek operasyonu

25 Ekim 2016 16:22
Denizli'de 'eşek' operasyonu - Tıkla İzle

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Gökpınar Mahallesi'nde, 3 eşeğin başıboş halde gezdiği ve çevreye zarar verdiği ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği ekipleri, olay yerine hareket etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yakalanan eşekler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği veterinerleri tarafından muayene edildi. Ekipler, eşeklere yem vererek besledi.
Yakalanan eşeklerden ikisinin gebe olduğu ifade edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bakım altına alınan hayvanların sahipleri araştırılıyor.

Medeni Topaloğlu 

 

Etiketler: Denizli


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