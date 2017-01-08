Diğer
Kategoriler

Denizli’de ev yangınları: 2 ölü

Denizli’nin Merkezefendi ile Babadağ ilçelerinde meydana gelen iki ev yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizlide ev yangınları: 2 ölü

08 Ocak 2017 22:05

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi İlçesi Merkezefendi Mahallesinde, Nazmi Çimentepe’nin yalnız yaşadığı tek katlı kerpiç evde sabah saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı sırada evde uyuduğu belirtilen 77 yaşındaki Nazmi Çimentepe yanarak hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

80 YAŞINDAKİ KADIN YANARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi’nde yine sabah saatlerine doğru tek katlı ahşap evde, yangın çıktı. Evde yalnız yaşadığı belirtilen 80 yaşındaki kadın Ümmü Cesur, evde ısınmak için yaktığı ocağa gece odun atarak uyuduğu belirtildi. Ocaktan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması üzerine çıkan yangında alevler kısa sürede ahşap evi sardı. Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın Ümmü Cesur feci şekilde yanarak can verdi. Komşuların haber verilmesi üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından yaşlı kadının cesedi, çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumku morguna kaldırıldı.

Meydana gelen her iki yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç