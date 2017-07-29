Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Denizli’den Ankara istikametine giden Numan Özcan yönetimindeki 06 AD 3285 plakalı otomobil Bozkurt girişine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç karşı yöne takla atarak geçti ve tam bu esna da Bozkurt’tan Denizli istikametine gelen Osman Çetinkaya’nın kullandığı 20 BK 919 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler ve vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar araç içerisindeki kişileri çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Olay yerine 3 itfaiye ve 5 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 4 vatandaşı kurtardı. Kazada olay yerinde Numan Özcan (30) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralanan vatandaşlar Osman Çetinkaya, Esma Özlü, Hasan Hüseyin Aktuy, Ayşe Şimşek, Rüzgar Eray Şimşek, Fatma Nur Mutluer ve Yılmaz Şimşek hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.