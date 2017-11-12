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Denizli'de feci kaza: 4 ölü!

Denizli’nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi de yaralandı.

Denizlide feci kaza: 4 ölü!

12 Kasım 2017 20:30
Denizli'de feci kaza: 4 ölü! - Tıkla İzle

Olay, saat 18.30 sularından Denizli’nin Çal ilçesi karayolu İsabey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli merkez istikametinden Çal istikametine giden Mustafa Yeşilyuva (67) idaresindeki 20 NP 056 plakalı otomobil, Denizli yönüne seyir halinde olan Bülent Coşkun idaresindeki 20 ES 113 plakalı otomobil ile İsabey mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerinde, sürücü Mustafa Yeşilyuva, diğer aracın sürücüsü Bülent Coşkun ve yanında bulunanlar Ayşe Coşkun ile Nuri Kölem hayatını kaybetti. Mustafa Yeşilyuva’nın kullandığı araçta Ümmü Gülsüm Yeşilyuva, çocuk Nuri Efe Coşkun, Gülsüm Kölem ve Nacip Kölem ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkarırdı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun-Bülent Çakır
 

Etiketler: Denizli, kaza

 

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