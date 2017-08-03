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Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Denizlide FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

03 Ağustos 2017 23:43

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 16 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Önceden belirlenen adreslere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama emri bulunan 5 şüpheli için çalışmalara devam edildiği bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edildiği belirtildi. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, fetö


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