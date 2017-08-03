Denizli’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen 16 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.
Önceden belirlenen adreslere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama emri bulunan 5 şüpheli için çalışmalara devam edildiği bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorgularına devam edildiği belirtildi.
Medeni Topaloğlu