Diğer
Kategoriler

Denizli’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmada 15 şüpheli gözaltına alındı.

Denizlide FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

10 Kasım 2017 16:24

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock'u kullandıkları ileri sürülen farklı meslek gruplarından oluşan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Denizli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi. 

Medeni Topaloğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç