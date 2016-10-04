Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin iletişim aracı olan 'Bylock'u kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 27 öğretmenden 20’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk edilen zanlılardan 20'si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu