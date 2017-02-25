Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sağlık çalışanlarına operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi ‘ByLock'u kullandığı öne sürülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö., MHP eski Milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E. ile birlikte 5'i doktor, toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Aramalarda bazı dokümanlara el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Denizli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Medeni Topaloğlu