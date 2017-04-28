Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındın yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen eski öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 3'ü kadın 10 eski öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde arama yapan ekipler, çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 10 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 10 şüpheliden 2'si kadın 9 kişi tutuklanırken, 1 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Medeni Topaloğlu