Denizli’de FETÖ'den 5 bin 475 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla Denizli’de toplamda 5 bin 475 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmalar sonucunda 2 bin 650 kişi hakkında kamu davası açıldı, bin 486 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, bin 339 kişi hakkındaki soruşturma halen devam ediyor, halen yargılamaları devam eden 923 tutuklu sanığın bulunuyor, soruşturması devam eden kişilerden ise 6 kişinin tutuklu, açılan davalardan 30 kişi hakkında mahkumiyet hükmü kuruldu, 9 kişi hakkında ise beraat kararı verildi" denildi.