Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmaların iddianameleri tamamlanarak mahkemeye gönderilmeye başlandı. Geçen hafta Başsavcılık tarafından örgütün Denizli’deki sözde eyaletlerinden Tavas yapılanmasına yönelik düzenlenen ilk iddianameden sonra örgütün eğitim kurumlarındaki yapılanmasıyla ilgili olarak ikinci iddianame de hazırlanarak, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianame, Denizli'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında yayınlanan kanun hükmünde kararname ile kapatılarak Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen Özel Serhat Eğitim ve Araçları Lokanta İşletmeciliği Sanayi Ticaret A.Ş. ve Çağlar Özel Eğitim Malzemeleri San. Tic. A.Ş.'ye ait 13 özel okul ve 1 bakımevini kapsıyor. Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, el konulan 13 özel okul ve 1 bakımevinin sahipleri, ortakları, yöneticileri, sorumlusu ve bir kısım çalışanlarından 9'u tutuklu 50 şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanması isteniyor.

Medeni Topaloğlu

DENİZLİ