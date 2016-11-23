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Denizli’de FETÖ’den 80 kişi tutuklandı

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 89 şüpheliden 80’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizlide FETÖden 80 kişi tutuklandı

23 Kasım 2016 21:08

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 25 gün önce FETÖ/PDY’ye finansal kaynak sağladığı ileri sürülen iş adamlarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Yapılan üçüncü dalga operasyonunda aralarında esnaf, şirket yöneticisi ve işadamı olan 89 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından üç grup halinde adliyeye sevk edildi.

İlk olarak mahkemeye çıkartılan 34 kişiden 33’ü tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen ikinci grupta yer alan 29 kişiden 28’i tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak, 26 kişilik grupta yer alan iki kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 24 kişiden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 19’u tutuklandı. Böylelikle üç günde tutuklanan şüpheli sayısı 80 kişiye ulaştı. 

Etiketler: fetö


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