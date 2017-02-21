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Denizli’de FETÖ’nün 'abla' yapılanmasına 8 tutuklama

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'abla' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 8’i tutuklandı.


21 Şubat 2017 12:10

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY’nin 'abla' yapılanmasına yönelik soruşturmada, kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, soruşturma aşamasında yine örgüte müzahir ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Denizli il ablası olarak halef ve selef olan E.Ç. ve F.N.'nin bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. 9 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç. ve F.N.’nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Ayrıca, 'abla' yapılanması kapsamında 8’i tutuklu, 13’ü yakalamalı ve 2’sinin de adli kontrollü olduğu toplam 23 şüpheli hakkında ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan, terör suçlarına bakmakla görevli Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame hazırlandı. 

Etiketler: abla, Denizli, fetö, gözaltı


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