Diğer
Kategoriler

Denizli’de FETÖ’nün iş adamları davasında 4 tahliye

Denizli’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY), finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 33’ü tutuklu 67 sanıklı iş adamları davasının 4’üncü duruşmasının ara kararı verildi.

Denizlide FETÖnün iş adamları davasında 4 tahliye

10 Kasım 2017 19:13

Denizli’de FETÖ/PDY’nin finans yapılanmasına yönelik iş adamlarına yönelik, aralarında Denizli eski Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’in de bulunduğu davanın 4’üncü duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları alındı. 67 iş adamına yönelik FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağladığı suçlamaları ile yargılaması yapılan davada, mahkeme başkanı 2 saatlik aranın ardından kararını verdi. Mahkeme, Ali S., İskender D., Fahrettin A. ve Özkan A.’nın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 4 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 29 oldu. 

Öte yandan mahkeme, Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in zorla getirilmesi için yazı yazılması kararı verildi.
Sanıklar hakkında terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamaktan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  

Bayram Coşkun
 

Etiketler: Denizli, fetö

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç