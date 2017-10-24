Denizli'de FETÖ/PDY’ye operasyonda 2 kişi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle, operasyon yapılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Medeni Topaloğlu

