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Denizli'de FETÖ/PDY’ye operasyonda 2 kişi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ileri sürülerek, gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Denizlide FETÖ/PDYye operasyonda 2 kişi tutuklandı

24 Ekim 2017 12:27

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle, operasyon yapılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, fetö

 

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