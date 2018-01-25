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Denizli’de fırtına ağaçları yerinden söktü, işyerlerinin tentelerini devirdi

Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına ağaçları söktü, işyerlerinin branda ve tentelerini devirdi.

Denizlide fırtına ağaçları yerinden söktü, işyerlerinin tentelerini devirdi

25 Ocak 2018 13:11

Denizli’nin Çivril ilçesinde fırtına etkili oldu. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü, işyerlerine zarar verdi. İki işyerinin tabela ve tenteleri rüzgar nedeniyle söküldü. İtfaiyeye gelen ihbarlarda şu ana kadar 9 ağacın devrildiği belirtilirken, ağaçların kaldırılması için itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bazı iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.
İlçe Kaymakamı Armağan Önal, ağaçların devrildiği bölgede ve zarar gören iş yerlerinde inceleme yaptı.
Çivril'de hayatında ilk defa böyle bir fırtına gördüğünü belirten Hüseyin Bilgin isimli vatandaş, çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini söyledi.  

Bülent Çakır
 

 

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