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Denizli'de 'gaybubet evleri'ne operasyonda yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi

Denizli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda sözde bölge imamı olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınırken, evde yaklaşık 200 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün sahte kimlikle yakalandığı öğrenildi.

Denizlide gaybubet evlerine operasyonda yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi

27 Aralık 2017 13:46

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesindeki "gaybubet evine" yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden birinin Gaziantep’ten geldiği ortaya çıktı

Önceden tespit edilen ve genelde üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanda kiralanan 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda daire kapıları koçbaşı ile kırıldı. TEM ekipleri, aranan ve örgütün sözde bölge imamları olduğu değerlendirilen A.B, N.Y, A.S, M.Y. ve A.D’yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerden birinin Gaziantep’te sözde bölge imamı olduğu ve saklanmak için Denizli’ye geldiği tespit edilirken, üç şüphelinin kullandığı sahte kimlikler ele geçirildi.

Yaklaşık 200 bin TL ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda, dolar, euro, TL ve çeyrek altınlardan oluşan toplamda 200 bin TL değerinde para, örgütsel dokümanlar, 4 adet tuşlu, 4 adet akıllı telefon, 2 adet tablet, bir adet diz üstü bilgisayar ve 3 adet sahte kimlik ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin örgüt içinde önemli konumları olduğu değerlendirilirken, ele geçirilen paraların himmet paraları olduğu ve örgütün diğer elemanlarına dağıtılmak üzere evlerde bulundurulduğu ileri sürüldü.  

Medeni Topaloğlu
 

Etiketler: Denizli, Gaybubet Evleri

 

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