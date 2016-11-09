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Denizli’de 'Huzur Operasyonları'nda 17 kişi tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca Honaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve hırsızlık eşyası ele geçirildi.

Denizlide Huzur Operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

09 Kasım 2016 14:28

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca Honaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, mühimmat ve hırsızlık eşyası ve 4 bin 500 TL para ele geçirilirken, 17 kişi tutuklandı. Baskın yapılan bir evde bulunan ve korkan çocuk kadın komutan tarafından sakinleştirme anları fotoğraflara yansıdı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik ‘Huzur 1’ adıyla operasyon gerçekleştiren ekiplerin gözaltına aldığı 17 şahıs tutuklandı. 8 Kasım’da 'Huzur 2' adıyla ikinci bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Kocabaş Mahallesi’nde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 100 gram yakılmaya çalışılmış eroin, 52 gram eroin, 16 gram esrar ve 11 adet uyuşturucu hap, 2 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet laptop bilgisayar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

‘Huzur 2’ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan 2 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan operasyonda dikkat çekici bir ayrıntı yaşandı. Operasyona katılan kadın komutanın çocuklara gösterdiği şefkat dolu davranışlar takdir topladı. Baskın yapılan bir evde bulunan ve korkan çocuk kadın komutan tarafından sakinleştirme anları fotoğraflara yansıdı. 

Medeni Topaloğlu
DENİZLİ


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