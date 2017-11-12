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Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 10 kişi de yaralandı.

Denizlide iki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

12 Kasım 2017 08:47

Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Gülistan Caddesi ile 3081 Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi'nden Yenişehir Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ertan Tara (44) idaresindeki 20 ET 213 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız’ın kullandığı 20 DH 864 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler Ertan Tara ve Mehmet Yıldız ile her iki araçta bulunan Süheyla (40), Betül (8), Berra (14) ve Mustafa Yasin Tara (6), Ahmet, Fatmaana, Birgül, Baran (15) ile Halis Boran Yıldız (13) yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 15 yaşındaki Baran Yıldız tedavi gördüğü Servergazi Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaralılardan Mehmet Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, kaza

 

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