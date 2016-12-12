Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin Tavas ilçesi ‘çatı yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31’i tutuklu ve 3'ü firarda toplam 75 kişinin yargılanmasına başlandı. FETÖ/PDY duruşmaları için dizayn edilen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Turan Bahadır Salonu’nda görülen duruşmada 66 sanık hazır bulundu. Sabah kimlik tespiti ile başlayan duruşmada verilen aranın ardından mahkeme iddianameyi 2.5 saatte okudu. İddianamede, Asya Eğitim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Büyükelyas örgütün Tavas yapılanmasının tepe ismi olarak gösterilirken, ilçe imamları, ablalar ve yaptıkları faaliyetler de iddianamede anlatıldı.

Sanıkların terör örgütüne üye olmak suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davadaki iddianamede itirafçı İ.Ö.’nün ifadelerine yer verildi. İddianamede, Tavas imamı İ.K.’nin emriyle doların 4 ila 4.5’a kadar çıkacağı propagandası yapıldığı, seçimlerde HDP’nin barajı geçmesi için herkesin oy vermesi gerektiği, hatta nazlarının geçtiği kimselere de oy verilmesi için propaganda yapıldığı, bu konunun sorgulanmaması gerektiği, çünkü HDP’ye oy verme emrinin ABD’den geldiği ileri sürüldü. İddianamede, AK Parti’nin ülkeyi yönetmede yetersiz kaldığı propagandası yapıldığını belirten İ.Ö.’nün Denizli’nin 3 eyalete bölündüğünü, bunlardan sadece Pamukkale eyaletini bildiğini, diğerlerini bilmediğini ifadelerine yer verildi.

“Bank Asya’nın batmaması için kredi çekip yatırılsın”

Yine itirafçı İ.Ö.’nün iddianamede yer verilen ifadelerine göre, Bank Asya’nın batmaması için 2014’te herkesin 20 bin TL yatırması gerektiği, gerekirse diğer bankalardan kredi çekip Bank Asya’ya yatırılması gerektiği, kendisinin çocuklarının altınlarını bozarak 4 bin, 4 bin 500 TL para yatırdığını, bunu bir ay sonra tekrar çektiğini ileri sürdüğü belirtildi. İ.Ö., seçimlerde de doların propaganda amaçlı kullanıldığını ileri sürdü.

Örgütün çatı yapılanması anlatıldı

Çatı ile Tavas’ta yapılanmanın anlatıldığı 96 sayfalık iddianamede, 75 şüphelinin örgütün ilçede mütevelli heyet oluşumuna, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim ile ilçedeki kadın ve ışık evleri yapılanmasına katıldıkları belirtilirken, örgütün ilçedeki çatı şirketi olan Asya Eğitim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde gerçekleştirdikleri mali destek gibi faaliyetleri organize olarak yaptıkları ve himmet toplanarak, örgüte dershanelerden üye kazandırıldığı ileri sürüldü. İlçe imamlarının 2 yılda bir değiştiği, Ege Bölgesi imamlarının her ay düzenli olarak İzmir’de toplantı yaptıkları öne sürüldü.

İddianamede, sanıklardan H.K., B.M. ve Ü.B.'nin Tavas ablası oldukları, Tavas imamının talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri belirtilirken, Tavas imamı olduğu tespit edilen A.K., H.C. ve İ.K. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan M.D., K.K., E.S., S.D., S.B., M.Y. ve H.İ.K.'nin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi. Sanıklardan H.C., H.İ.K., Y.M., B.M., Ü.E., O.B, F.T., G.G., A.İ.C., M.G., S.C., İ.Ö., K.A., M.N., V.G. ve A.G.'nin örgütün gizli haberleşme sistemi ‘ByLock’ programını kullandıkları da belirtildi.

Duruşmada 6 sanığın ifadesi alındı

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde iddianamenin okunmasının ardından ilk olarak örgütün ikinci ismi olduğu ileri sürülen Amerika imamı İsmail Büyükçelebi'nin amcaoğlu Ali Büyükçelebi'nin ifadesi alındı. Büyükçelebi, örgüt üyesi olmadığını, akrabası İsmail Büyükçelebi ile çocukluğunun birlikte geçtiğini, en son 2009 yılında amcasının cenazesi için geldiği sırada görüştüğünü belirtti.

Ardından tutuksuz yargılanan K.D., M.F.D. ve A.C. ile tutuklu yargılanan S.D. ve A.K.'nın savunmaları alındı. 6 sanık da ifadelerinde örgüt üyesi olmadıklarını, iddianamede yer alan kurban parası verdiklerini kabul etmediklerini söyledi. Saat 18.00'e kadar devam eden duruşmada mahkeme heyeti, yarın sanıkların ifadelerini almaya devam edecek.

Medeni Topaloğlu