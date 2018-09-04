Diğer
Kategoriler

Denizli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay

Denizli’de eşine ender rastlanan bir olayda otoparka aracını park eden çift, çıkışta işletme sahibini yerinde olmadığını görünce, zarfın içerisine yazdıkları bir notla 5 TL koydukları zarfı ücret noktasına bıraktı. Yaşanan bu örnek davranış ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizlide insanlık ölmemiş dedirten olay

04 Eylül 2018 15:34

'İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay, Merkezefendi ilçesinin Sırakapılar Mahallesi Devlet Hastanesi karşısındaki Sercan Eski isimli işletmeciye ait olan otoparkta yaşandı. Otoparkın güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor: 

Araçlarını otoparka park eden bir çift araçlarının başına giderken, ücret ödeme noktasına bakıyorlar. Ancak içeride kimsenin olmadığını gören adam çantasında bir zarf ve kağıt, cebinden ise para çıkarıyor. Ardından ücret ödenen yere yönelen adam camın kenarından içeri bir şey bırakarak tekrar yanındaki eşiyle araçlarına doğru yöneliyor. Çift araca bindikten sonra ise otoparktan ayrılıyor. 

3 Eylül Pazartesi günü iş yerini açan Sercan Eski ise ücret ödeme noktasında bir zarf buldu. Zarfı açan Eski, 5 TL ile birlikte "Abi saat 09.45'de park ettik, saat 12.45'de çıktık. Ücretini zarfın içine bıraktık. Hakkını helal et" yazılı notu buldu. Eski, bu davranış karşısında yazılı notu sosyal medyadan, "Pazar günü otoparkımıza aracını bırakıp da bu zarfı bırakan arkadaşa helal olsun diyorum. Halen hak hukuk bilen insanların olması ne güzel” yazısıyla paylaştı. Eski’nin paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.  

Gökten Ceylan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç