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Denizli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay! 'O'otoparkın sahibi İHA’ya konuştu

Denizli’de tatil gününde işlettiği otoparkına aracını park eden bir sürücünün otopark ücretini yazdığı bir notla zarf içinde alan işletme sahibi Sercan Eskin, “Bunu gördüğümüzde çok şaşırdık ve insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşadık” dedi.

Denizlide insanlık ölmemiş dedirten olay! Ootoparkın sahibi İHAya konuştu

04 Eylül 2018 17:11
Denizli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten olay! - Tıkla İzle

‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Devlet Hastanesi karşısındaki Sercan Eskin isimli işletmeciye ait olan otoparkta yaşandı.

Otoparkın güvenlik kameralarına da yansıyan olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor: 

Araçların otoparka park eden çift, araçlarının ödeme noktasında kimsenin olmadığını görünce üzerinde "Abi saat 09.45'de park ettik, saat 12.45'de çıktık. Ücretini zarfın içine bıraktık. Hakkını helal et"yazılı bir not ile içerisinde 5 TL olan zarf bıraktı. Yaşanan olayın ardından otoparkın sahibi Eskin, zarfı bulduklarından çok şaşırdıklarını bir o kadarda mutlu olduklarını ifade etti. Sercan Eskin, zarfı bırakanları güvenlik kamerasından gördükleri kadarıyla tanımadıklarını ve müşterilerinin olmadığını ifade etti. 

Eskin, "Pazar günü otoparkımızın kapalı olmasına rağmen vatandaşımızın birisi araç park etmiş buraya. Pazartesini günü iş yerine geldiğimde 1 gün öncesinin kamera kayıtlarını incelediğimde bir vatandaşımızın bir zarf bıraktığını gördüm. Daha sonra zarfı buldum. Vatandaş aracını bırakıyor 3 saatliğine ve zarfın içerisine 5 TL bırakmış ve hakkımızın helal etmemizi istemiş bizden. Bunu gördüğümüzde çok şaşırdık ve insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşadık. Gerçekten de çok şaşkınız. Bazı vatandaşlarımız geliyor cebinde para olmasına rağmen cüzdanının olmadığını ya da daha önce vermiş olduğunu gibi gerekçelerle 5 TL'lik park ücretine itiraz edenler oluyor. Bu tür olaylarla karşılaşırken, böyle güzel bir olayla karşılaşmak ise bizi çok mutlu etti” diye konuştu.  

Gökten Ceylan
 

Etiketler: Denizli, otopark

 

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