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Denizli'de kahvehane kurşunlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kahvehane kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

Denizlide kahvehane kurşunlandı

17 Ocak 2018 09:17

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi kahvehanesi gece yarısından sonra 01.30 sularında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Kurşunlama sonrası kahvehanenin camları kırılırken duvar ve kapısı da büyük zarar gördü.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri kahvehanenin kurşunlandığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma yaptığı ilk incelemede kahvehaneye tüfekle ateş edildiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köy giriş ve çıkışında bulunan kamera görüntülerinin incelemeye alındığı ifade edildi.

Bülent Çakır
 

Etiketler: Denizli, kahvehane

 

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