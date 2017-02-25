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Denizli’de kamyon devrildi: 2 ölü

Denizli’de kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Denizlide kamyon devrildi: 2 ölü

25 Şubat 2017 13:04

Kaza, saat 01.30 civarlarında Denizli’nin Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi Sarıyer Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 KL 750 plakalı kamyon sürücü Abdullah Aktürk, frenin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan balık yemi yüklü kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkıp devrilerek durabildi. Kazada sürücü Abdullah Aktürk ve kamyonda bulunan Hüseyin Özçal, hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, jandarmaya ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin incelemenin ardından kamyon içinde bulunanların hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon içinde sıkışan cesetler Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkartılabildi. Abdullah Aktürk ve Hüseyin Özçal’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilmenin etkisi ile kamyonda bulunan balık yemleri yola savruldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, kamyon


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