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Denizli’de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Denizlide kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

15 Ocak 2018 23:36

Kaza, saat 21.00 sularında Merkezfendi Mahallesi Ali Dartanel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dartanel Caddesi’nden Şirinköy Caddesi’ne seyir halinde olan Yasin T. idaresindeki 20 ANF 96 plakalı kamyonet, Fatih A. idaresindeki 06 FS 7852 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda her iki araç da farklı yönlere savruldu.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile kamyonette bulunan diğer 4 yolcu ve otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayatı tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, trafik kazası

 

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