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Denizli’de karşıya geçen kadına çarpıp kaçtı: 1 ölü

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Denizlide karşıya geçen kadına çarpıp kaçtı: 1 ölü

07 Ağustos 2017 11:06

Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Hükümet Caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Özen’e, iddiaya göre, aşırı yağmur nedeniyle sürücü kimliği belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özen, yere yığılırken, plakası alınamayan otomobil olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar kadının ıslanmaması için başının yanına şemsiye koydu. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri, herhangi bir olayın olmaması için önlem aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Ayşe Özen’in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Zekican Şenkaya


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